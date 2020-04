Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





“O Flamengo, com receita em 2019 de R$ 950 milhões e em plena ascensão futebolística e financeira, embora a vida não tenha preço, é oportuno ser justo com a família dos 10 jovens atletas mortos precocemente no incêndio em 2017. Para ficar bem na foto, indenizar cada família com R$ 10 milhões e pensão mensal vitalícia de 10 salários mínimos. Será uma ninharia para o bilionário Flamengo de hoje.”