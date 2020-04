Campanha do governo criticada por cidadão

Daniel Marques

Virginópolis – MG





"Revoltante o governo federal gastar sem licitação R$ 4,8 milhões em uma campanha genocida chamada O Brasil não pode parar. Todos os países do mundo adotaram a quarentena como forma de evitar mortes, disseminação do vírus e superlotação de hospitais. Campanha publicitária só poderia ser realizada em casos extremos e para alertar sobre os perigos do coronavírus, nunca para causar mais mortes. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal deveriam considerar o abaixo-assinado feito pelo deputado David Miranda, com quase 1 milhão de assinaturas, pedindo o impeachment do presidente Bolsonaro para salvar o Brasil e votar essa matéria com a mesma rapidez que tiveram com a ex-presidente Dilma Rousseff. Por outro lado, a Justiça federal está atuando para punir os excessos de qualquer instituição e deveria fazer valer a conduta tipificada no Artigo 268 do Código Penal: 'Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, com pena de detenção de um mês a um ano e multa'.

E até passível de denúncia como crime de guerra. Sociedade brasileira aguarda uma resposta."