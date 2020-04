Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





“O sucesso no combate à COVID-19, para amenizar o seu impacto, depende, exclusivamente, de cada um de nós. Senão o bicho vai pegar e não dispomos de estrutura hospitalar para suportar tamanha demanda. Daí muitas serão as baixas. A economia é recuperável, mas a vida não é. A nossa união pela quarentena é o melhor remédio no combate ao coronavírus.”