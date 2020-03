Salvar vidas ou salvar a economia?

Milton Rui Jaworski

Curitiba – PR



"Segundo números do Departamento Nacional de Trânsito, o Brasil registra, anualmente, em torno de 300.000 feridos graves por acidente de trânsito. E nem por isso existe um caos. Mas se esses 300.000 recorressem ao sistema de saúde em 60 dias, certamente teríamos o caos instaurado. A solução? Parar a circulação de todos os carros para reduzir o número de acidentes e ir liberando, gradativamente, até que o sistema, como um todo, se equalizasse. O que ocorre com o Coronavírus é a mesma coisa. Como ele tem um poder de contágio muito alto, a circulação de pessoas de forma irrestrita fará com que o índice de pessoas infectadas seja muito elevado. Sabemos que somente cerca de 5% requer atendimento hospitalar. Mas 5% de uma população é um número absurdamente grande. Não existe estrutura hospitalar em lugar nenhum que dê vazão a essa demanda. Então, teríamos que escolher quem viveria e quem morreria A decisão sensata é parar a circulação de pessoas, para parar a transmissão do vírus. Mas é uma parada momentânea, de até seis semanas, tempo suficiente para que o sistema se equilibre. Depois tudo volta ao normal, e a recuperação será muito rápida. Não se deve pregar o pânico. Precisamos ter racionalidade. O mundo não vai acabar. Haverá uma perda de renda, sim, haverá. Mas é por tempo curto. E nesse ponto entram os poderes públicos, para de forma sensata conduzir a situação. Vamos salvar vidas e a economia!"