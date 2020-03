Uma luz no fim do túnel: Wuhan se recuperando

Vivaldo José Breternitz

São Paulo





"Nesses tempos de pandemia, vale a pena trazer boas notícias: a população de Wuhan, cidade chinesa que foi berço da pandemia do coronavírus, foi autorizada pelo governo a retomar sua rotina de trabalho, inclusive o transporte público da região voltou a funcionar após dois meses de paralisação. O fim das restrições veio depois que o Ministério da Saúde daquele país anunciou que nenhum novo caso de Covid-19 foi notificado nos últimos cinco dias na cidade, em que vivem mais de 11 milhões de habitantes. Ainda que nenhum novo caso tenha aparecido em Wuhan, a cidade registrou nove mortes no dia 22 em decorrência do coronavírus. No país inteiro, no mesmo período, ocorreram 39 novos casos confirmados, sendo a maioria de pessoas que voltavam de viagens internacionais. Agora, os moradores de Wuhan que apresentam bom estado de saúde podem se deslocar dentro da cidade por meio de ônibus e metrô – mas, para isso, precisam identificar-se à polícia. Para a voltar a trabalhar, os habitantes necessitam de um atestado médico que garante que a pessoa não é portadora do vírus. Até então, toda a população estava proibida de sair dos limites do município desde 23 de janeiro, quando teve início a quarentena naquela cidade. Agora, as viagens voltaram a ser permitidas aos que comprovarem que estão saudáveis. Com o quadro da pandemia, ao que parece controlado, pode-se dizer que a China ainda é um país muito afetado pelo coronavírus, com cerca de 82 mil contaminações e mais de 3 mil mortes. Para nós, brasileiros, resta seguir as determinações das autoridades sanitárias, cientes de que ainda temos um longo caminho a percorrer."