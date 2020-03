A demora na atualização dos dados sobre COVID-19

Daniel Marques

Virginópolis – MG





"A contenção da pandemia de coronavírus está sendo prejudicada com a demora, injustificada, das secretarias municipais de Saúde e da Secretaria de Saúde do estado de Minas Gerais para divulgarem os resultados dos exames dos possíveis portadores da doença. Diariamente, tenho consultado os boletins das cidades do Leste mineiro para me informar e os casos sempre constam como suspeitos, nunca descartam ou mudam de classificação, indicando que esses resultados não foram entregues. A subnotificação de contágios pelo coronavírus tem gerado uma falsa sensação de segurança e muitas pessoas já começam a descuidar da prevenção, colocando todos em risco. As verbas emergenciais já foram liberadas e considero descaso com o contribuinte demorar tanto tempo para divulgar o resultado de um teste que custa menos de R$ 100. Já fiz essa pergunta a todos os órgãos responsáveis e me ignoraram solenemente. Espero que respondam para o jornal, pois desta vez nossa vida está em risco."