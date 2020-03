Cidadão questiona atitude de deputado

Jeovh Ferreira

Taquari – DF





"Senhor deputado federal Eduardo Bolsonaro, o povo brasileiro não suporta mais as suas atitudes. Faça uma reflexão e passe a agir diferentemente. Seja um parlamentar que mereça o respeito, não só daqueles que o elegeram, mas de todos os brasileiros. O senhor está se tornando antipático, está caindo no ridículo. Procure ocupar o seu tempo trabalhando para ajudar a resolver os problemas do Brasil. Um deputado custa caro ao contribuinte e, por isso, deve mostrar serviço. Não é bonito ser grosseiro. ‘A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia’."