Recuperação das atividades paralisadas

Marcos Tito

Belo Horizonte





"O Brasil e o mundo estão vivendo as consequencias da disseminação dessa terrível doença! Várias atividades no Brasil estão sendo atingidas, como suspensão das atividades escolares em estabelecimentos públicos e privados. Após o prazo dessa interrupção, deverá haver um trabalho de recuperação das atividades interrompidas. O Poder Judiciário, também atento a essas preocupações, suspendeu prazos judiciais, audiências, atendimento pessoal etc. Essas medidas, embora necessárias, vão atrasar mais a prestação de serviços de competência do poder. Outras áreas da convivência humana estão também sofrendo o pânico das medidas que irão afetar a saúde das empresas e a geração de empregos. Vamos esperar que as coisas melhorem e a sociedade possa seguir em frente, cumprindo suas metas e objetivos."