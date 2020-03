A crise da pandemia e a batalha no mundo

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro

"Falta de confiança é a crise principal que antecede e piora a pandemia do coronavirus. Vem precedida da crise política e econômica, agravada com a eleição de Trump, nos EUA e Bolsonaro, no Brasil. Solidariedade e informação confiável são a base principal para o enfrentamento de qualquer crise. O coronavirus está colocando em xeque duas batalhas, através da informação: a privacidade e a saúde. A saúde não pode abrir mão da privacidade, sob o risco de instituir governos e regimes autoritários. Rastrear e cuidar da saúde é do que o povo precisa. Essa epidemia é um marco no século 21, pois mostra a necessidade de o mundo se unir nas crises de saúde e econômicas."