Vírus contagia quem sai para a rua

Priscilla Kalil

Belo Horizonte

"Se o vírus não te vê, ele não te contagia. E assim você não transmite para mais ninguém. Simples assim! Diminuir o contágio é a ação mais importante no momento. Isso é empatia e respeito ao próximo. Sei que não é fácil ficar trancado dentro de casa, ainda mais com as crianças transbordando energia. Mas se nós não pudermos fazer isso, que é o mínimo, não podemos fazer mais nada. Coloque a mão na consciência e fique em casa. Um ponto importante para os pais nesse período: não subestime o entendimento do seu filho. Explique da forma mais didática possível a situação que estamos vivendo; tenha horários definidos para seu trabalho e momentos para se dedicar, exclusivamente, a eles. Todo esse trabalho é difícil, mas muito necessário: se todos ajudarmos agora, logo voltaremos a ter nossa rotina, e se não colaborarmos, isso pode durar longos meses. Que todos nós tenhamos uma ótima e leve quarentena, e sabedoria para passar por esse período de forma honrosa."