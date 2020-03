Tabagismo: epidemia mundial é tolerada

Daniel Marques

Virginópolis – MG





"Óbvio que o novo coronavírus é uma ameaça mortal pra todos. Porém, pesquisando sobre pandemias, apenas o médico Dráuzio Varella citou o tabaco como pandemia no ano de 2011. O tabaco mata 8 milhões de pessoas todos os anos e qualquer família tem alguém que já morreu ou permanece doente por causa do cigarro, causando só prejuízo. Já fumei por mais de 20 anos e sei o quanto é um vício difícil de se livrar e fácil para entrar. Também sei o trauma de perder entes queridos para essa droga suportada pela sociedade. Por que os governos não se importam com essa pandemia silenciosa que mata mil vezes mais do que o coronavírus todos os anos? Por que não informam que os tabagistas são grupo de risco para a COVID-19 e outras doenças? Governantes não se importam com a pandemia de tabaco porque rende impostos absurdos para usarem nas mordomias."