Assinante critica fala do presidente

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"O presidente Bolsonaro, com sua irresponsabilidade ao se referir ao novo coronavírus como uma gripezinha sem importância, embora sejam crescentes os casos fatais e considerado uma pandemia, me fez lembrar o ex-presidente Lula, que se gabava de ser filho de uma mãe analfabeta e se orgulhar de pouco ter estudado, quando outros países, em pior situação que a nossa, investiram na educação e hoje são do Primeiro Mundo. Bolsonaro e Lula foram inconsequentes, e o efeito da COVID-19 é comparável ao da Segunda Guerra Mundial. Sem valorizar os mestres e investir pesado no ensino, o desnível social prevalecerá e seremos o eterno país do futuro"