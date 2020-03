Cidadão questiona dados econômicos

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





“O déficit do governo central em 2020 deverá ser de R$ 124 bilhões. O orçamento para a saúde em 2020 é de R$ 125,6 bilhões. O ministro Paulo Guedes anunciou a injeção de R$ 147,3 bilhões para serem gastos em medidas emergenciais, com o objetivo de diminuir os efeitos econômicos da pandemia do movo coronavírus. É interessante notar que precisamos de um coronavirus para que o governo faça algum dinheiro aparecer no mercado, como num passe de mágica. O dólar está valendo R$ 5 e o orçamento previsto para 2020 considerava o dólar a R$ 4. A diferença é de 25% e o tamanho do problema só será anunciado no final do ano. Vamos torcer para que a desvalorização do real pare por aqui.”