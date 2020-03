Assinante critica postura de eleitos

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





“A situação caótica em que se encontra o Brasil – pelo que sentimos – ainda não 'respingou' nas cabeças da maioria dos componentes das casas legislativas e do Supremo Tribunal Federal (STF). Queimaram bilhões e bilhões de reais nas últimas décadas com recorde digno da administração petista, merecedores de inclusão no Livro dos Recordes. Mudada a administração, sentindo a necessidade de uma ‘reviravolta’no modo de agir com esses membros votantes, a coisa degringolou devido à 'amputação' das mãos dos que eram 'algemados' nas tetas da economia falida. A cada dia, mais insensatez parte desses ingratos cidadãos. Agora, forçam o governo a lhes entregar mais bilhões para suas eleições, quando deveriam, isto sim, voltar às suas profissões – se é que as têm. No caso, só nos falta esperar pelas promessas de campanha do presidente e de seu vice, quando se diziam abismados com esses descalabros.”