Melhor destino para o fundo

Daniel Marques

Virginópolis – MG





"Se fôssemos um país sério e comprometido com a sobrevivência de sua população, o governo mudaria a destinação dos R$ 2 bilhões destinados ao fundo eleitoral para a contenção do coronavírus e o orçamento do SUS. Um deputado federal mineiro apresentará projeto nesse sentido no Congresso Nacional, mas somente com a pressão da sociedade ele será sancionado. Ressaltando que esses R$ 2 bilhões são suficientes para finalizar as 10 obras paradas dos hospitais regionais em Minas Gerais e finalizar outros hospitais em todo o país. Será uma aberração inominável permitir que mais inocentes morram, apenas para patrocinar inútil propaganda política. Lembrando que esse dinheiro já está disponível e previsto no orçamento e não será uma caridade, mas um investimento para a sobrevivência dos políticos e seus eleitores."