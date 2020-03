Assinante critica homenagem da França

Cícero Maia

Belo Horizonte





"Recentemente, assistimos a um fato que intrigou todos, que foi Sua Excelência, um ex-presidente da República condenado e preso, ter sido convocado para receber uma condecoração concedida pela Prefeitura de Paris, França. Vem a indignação: por que essa condecoração teria vindo?. Será que a embaixada da França em Brasília, mesmo sabendo tudo o que aconteceu politicamente no Brasil, teria motivado a concessão desse prêmio? Quais foram as razões para que essa honraria tivesse acontecido? Será que foi o beijo que o mesmo teria dado na cara do ditador e cruel Muamar Kadafi? Teria sido a construção do metrô na Venezuela? Ou então, entre as muitas obras feitas em volta do mundo miserável, seria o reconhecimento da construção do porto de Mariel em Cuba? Que valores a prefeita de Paris teria reconhecido no ilustre presidiário brasileiro? Será que a vida política do ex-presidente é novidade para alguém, que não seja um indígena, um quilombola ou um habitante do pantanal mato-grossense? O título de ‘cidadão honorário de Paris’ é algo que chama a atenção porque o homenageado está sobrecarregado de condenações por malversações administrativas durante a sua passagem pela administração pública nacional e que disseminou o caos na sociedade brasileira! Será que a sociedade francesa é tão louca assim para, mesmo sabendo o passado do condenado, tê-lo reconhecido como uma pessoa merecedora de tão especial consideração? Dentro desse contexto, vem a pergunta que não quer calar: por essa atitude tomada pela gestora da Prefeitura de Paris, a grande França da liberdade, igualdade e fraternidade pode ser considerada um país sério? Será que liberdade, se iguala a libertinagem?. A concessão dessa honraria, a quem a recebeu, não diz quem é o homenageado, mas quem é a França de hoje! Quer mostrar o quê à sociedade universal? Que os crimes políticos compensam?"