Prestigiar a ciência e educação no país

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





“A emperrada máquina brasileira carece de séria manutenção, corrigir o desnível social e prestigiar a educação. Retirar penduricalhos e não reajustar os altos salários enquanto não zerar a dívida de 79,8%

do PIB, valorizar os professores e incentivar pesquisas. Os mestres são fundamentais ao desenvolvimento e do nivelamento social. Graças à Embrapa, em constante busca, o sucesso do agronegócio. A pesquisa é vital para o avanço. A máquina brasileira precisa funcionar leve, eficiente e

aplicar os recursos disponíveis em prol do crescimento coletivo.”