O difícil equilíbrio com a mineração

José Geraldo Moraes

Belo Horizonte





“Autorizada pelo Copam, a retomada da exploração da mineração na Serra da Piedade dificilmente deixará vivos o viço e as riquezas naturais de lá. A atividade minerária é naturalmente predatória. Haverá riscos de morte para dezenas de nascentes e cursos d’água, cavernas pouco exploradas, transição de biomas, flora, fauna e um imenso e rico patrimônio natural e cultural do nosso estado. A história de Minas perderá marcos importantes deixados e vividos pelos bandeirantes. Onde ficará a lembrança dos antigos romeiros, depois de subirem a serra a pé, deslumbrando-se com a extraordinária vista e a chegada ao cume, até a ermida, o alvo de tanta fé? Parece-nos que o meio ambiente a ser maculado é um ente vivo, e, assim sendo, tem um ciclo vital, como todo ser humano o tem. Pena que esse ciclo está sendo comprometido, podendo ser perdido por seres humanos que visam apenas a receitas econômicas, sem preocupação com o preço a ser pago.”