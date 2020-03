Apelo por expansão do PIB

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





“Recorro às autoridades governamentais em busca de ajuda. No Brasil, a prática do bullying tem se tornado cada vez mais comum. As suas vítimas sofrem muito. Não dá para fazer de conta que não é assunto sério. Eu tenho enfrentado problemas com o meu crescimento e a imprensa escrita e falada todos os dias baixa o malho em mim. Eu quero ser robusto. Já estou cansado de ser chamado de 'nanico' e mirrado. Já falaram várias vezes que eu cresceria e eu não cresci nada. E agora, com a chegada do coronavírus, já estão dizendo que não vou crescer nada e que posso até ficar menor. Por favor, presidente Bolsonaro, junte-se ao ministro Paulo Guedes e vejam o que podem fazer para que eu cresça e pare de sofrer bullying. Conto com o empenho dos senhores. Grato, PIB. Também conhecido

por 'pibinho'.”