Ideologia política e rivalidades

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





“A inteligência nasce prematuramente e aparece no procedimento de quem a usa, refletindo seu grau, segundo análise da educação, disciplina e responsabilidade. Um curso didático deveria ser criado 'burilando' os candidatos a políticos brasileiros. Esse berreiro de 'nenéns' birrentos mostra essa necessidade. O comportamento dos petistas – pelo menos a maioria – cria um modelo de como não deve militar um eleito. Trabalhar no sentido de 'afundar' um país é, no mínimo, mostrar-se 'traidores da pátria', ou, se preferir, despreparo geral para a função. A presidenta, sem se sentir fora do Planalto, até hoje incita o povo contra Bolsonaro, criando frases tentando detoná-lo. Dizer, pela mídia, que o presidente 'autoriza violência contra mulheres' é falta de bom senso, mostrando-se à parte de suas realizações internas e internacionais. Não se defende a pessoa, aqui, o comportamento do chefe da administração governamental, mas fazer-se de 'cego, surdo e mudo' perante seus esforços é se postar como ignorante. Essa perturbadora Gleisi Hoffmann, num segundo exemplo, 'cobra posição do Congresso contra Bolsonaro'! É assim que a necessidade de um curso didático e elucidativo serviria para 'polir' os futuros políticos.”