Violência sem fim contra as mulheres

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





“Em 8 de março, celebramos o Dia Internacional da Mulher: 49,5% da população humana mundial, aproximadamente, são mulheres. Pode-se afirmar que a metade do mundo é um jardim florido. Mulher é flor. Acho que é a melhor definição para esse ser que Deus criou para embelezar o mundo. Lamentavelmente, a taxa de feminicídio no Brasil é a quinta maior do mundo. O homem cruel, quando uma mulher desiste de viver na companhia dele por não suportar mais os maus-tratos que dele recebe, mata-a. Ele tira dela o direito de ser feliz. 'Se não for minha, não será de mais ninguém', é o que ele diz. Covarde. A ninguém é dado o direito de ceifar a vida do seu semelhante. 'Eu te amo'; 'você é tudo para mim'; 'sem você não sou ninguém' e tantas outras palavras que expressam amor, com certeza foram ditas um dia às mulheres que foram assassinadas por querer se livrar de homens cruéis. No Brasil, somente no ano de 2019 ocorreram 1.314 feminicídios. Mulheres que perderam o bem mais precioso porque queriam ser felizes.”