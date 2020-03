Coronavírus ataca o capitalismo

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro – RJ





“O capitalismo brasileiro com Bolsonaro e o mundial com Trump entraram num processo de desigualdade, ódio e violência que não se sabe onde pretende chegar. Perdeu o controle. Investe na destruição até do planeta. Muito disso resultado do avanço das tecnologias, das redes sociais que caíram nas mãos da ultradireita. Direita e centro-direita perderam o controle e a oposição (esquerda e centro-esquerda) não encontram forças para se impor. Há um impasse sobre como impedir o caos anunciado. Nesse quadro, para agravar, surge o coronavírus. Não se sabe para servir a interesses de quem. Desde o início há uma clara estratégia de divulgação e criação de pânico, mas por quê? Para beneficiar a quem? Aparentemente o capitalismo financeiro está sentindo fortes impactos e perdas, mas como, se é hegemônico?”