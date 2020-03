Nossos políticos e seus voos

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





“O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, viajou de helicóptero do Estado 121 vezes no ano passado. Witzel não está com disposição para mexer com os donos das empresas de transporte urbano da capital fluminense. Pelo visto, o metrô vai continuar atendendo a uma minoria da população. O ex-governador Sérgio Cabral utilizou o helicóptero mais de 2 mil vezes durante o seu mandato. Cabral viajava frequentemente para a sua casa em Mangaratiba, junto com a família. Recentemente, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, viajou para a Europa num jato da FAB. Existem vários voos diários para a Europa saindo dos aeroportos internacionais do Brasil. Não se pode entregar as chaves dos cofres públicos para qualquer um.”