Promessa não cumprida por Bolsonaro

Daniel Marques

Virginópolis – MG





“O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) acaba de lançar edital para a seleção de equipamentos de detecção de uso de drogas por saliva para serem usados na fiscalização de caminhoneiros e motoristas nas estradas brasileiras. Com essa nova forma de fiscalização, torna-se desnecessária a realização do exame toxicólogo obrigatório na renovação da carteira de habilitação de motoristas profissionais, visto que é realizada apenas na renovação e configura apenas uma despesa inútil ao já sofrido caminhoneiro. Presidente Jair Bolsonaro prometeu aos caminhoneiros acabar com o exame toxicológico e aumentar a validade da habilitação dos motoristas, mas, hoje, comprovamos que age apenas como mais um político incapaz de cumprir suas promessas.”