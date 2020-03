Ciência e boa educação no combate à doença

José Pedro Naisser

Curitiba – PR





“Milhões de eventos cancelados, milhões de navios carregados com matéria-prima aguardam para chegar à China. E na China milhões de navios carregados com peças de reposição e manufaturados para as indústrias de todo o mundo, mobilidade urbana, mobilidade virtual, todos clamam pelo fim do vírus com a descoberta de uma vacina. Enquanto cientistas se debruçam em seus laboratórios, epidemiologistas e governantes pedem calma às suas populações em todo o mundo. Mas e o desabastecimento nas grandes cidades, como resolver tudo isso causado por um vírus que veio para matar e assustar bilhões de humanos? Que coloquemos em prática um projeto de educação para a saúde, paz e sustentabilidade, porque os cientistas ensinam agora que o melhor remédio para combater o coronavírus é a higiene em lavar as mãos. São pelas mãos que mais de 33% das doenças que infectam os seres humanos entram em nosso corpo. Pena que hoje a educação seja negligenciada pelos governantes.”