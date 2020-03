Atlético deve esquecer os vexames

Wilton Ronald da Silva

Martinho Campos – MG





“O início pífio do Galo nesta temporada desiludiu grande parte dos torcedores que almejavam um time pra frente, vencedor e com as credenciais de sempre: garra e luta! Todavia, quis o destino (e a maioria dos jogadores, diretoria e comissão técnica) que ficássemos aquém do esperado e, pior, sendo alvo de justas críticas pelas eliminações precoces na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Agora, com o mau desempenho descoberto, vieram as demissões (corretas por sinal) e uma nova postura é prometida pela diretoria daqui pra frente. E isso inclui a vinda de um bom técnico. Os jogadores também deverão criar 'brio' e fazer valer seus salários. Lutar, correr atrás e mostrar a que vieram. Se a vitória não acontecer, que pelo menos mostrem competência, força de vontade e amor à camisa que defendem. Afinal, eles jogam para milhões de torcedores mundo afora. Ainda estou indignado com o mau começo do Galo. Mas sei que daqui pra frente haverá um melhor desempenho. Esquecer os vexames e começar de novo! A Massa certamente estará presente!”