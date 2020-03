Total apoio às Forças Armadas

Gege Angelini

Belo Horizonte





“Algumas pessoas, daqui e de outro estado reconhecidamente desorganizado e corrupto, deram para subestimar as nossas gloriosas Forças Armadas. Críticas sem razão, sem pé nem cabeça, totalmente vazias e desprovidas de nacionalismo e plenas de fanfarrices escritas. As Forças Armadas são e serão sempre os maiores guardiães da pátria. Prontas para agir quando são chamadas, ou quando os princípios de moral, ética, decência e patriotismo são aviltados, como foram nos anos de desgoverno petista. E até nos dias de hoje, em núcleos extremistas e perigosos. Esses críticos esperam que a nação se acabe, que reine novamente o reino da galhofa generalizada, que tudo se perca no emaranhado de safadezas e corrupções desregradas, bem ao estilo desses inimigos dos brasileiros de bem. A eles, nossa revolta e as penas das leis.”