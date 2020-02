Ivan Print

Itabira – MG





“A insistência dos blocos e o apoio de Alexandre Kalil tornaram o carnaval de Belo Horizonte o segundo maior do país. Temos de ficar atentos aos prefeitos que governarem a cidade daqui pra frente para não acabar com o que deu certo. Centenas de foliões estrangeiros e de outros vão falar da festa e voltarão com amigos.”