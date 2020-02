O que Lula confessou ao papa?

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





“Diz o dicionário da língua portuguesa que 'confessar', entre os católicos, é o pecador se colocar diante de um padre buscando perdão pelos pecados cometidos. Lula foi ao Vaticano se encontrar com o papa Francisco. Com certeza, ele não contou ao Sumo Pontífice todos os atos de ilicitudes praticados em seu governo. Para que isso acontecesse, a maior autoridade da Igreja Católica precisaria passar meses à disposição do ex-presidente. É coisa demais. Ele acabou com o nosso país. Vai levar muito tempo para que sejam consertados os estragos deixados por ele. Tomara que não tenha ido lá para mais uma vez dizer-se inocente. Se ousou fazer isso, pecou perante Sua Santidade, o papa.”