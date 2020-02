Torcedor pede reformulação no Atlético

Reginaldo Tassara

“A eliminação do Atlético na Sul- Americana aconteceu na Argentina, e não no Independência. Principais culpados: Réver, que por sua experiência e pelo alto salário, não tinha direito de falhar feio como falhou nos 3x0, e a diretoria, que, depois de três anos de trabalho oferece ao técnico Di Santo e Ricardo Oliveira como camisas 9. Brincadeira! Réver retornou muito mal ao Atlético e continua péssimo. A diretoria começou planejando bem o ano, mas já perdeu fôlego. Jogadores como Vìctor, Réver, Zé Wellinson e Fábio Santos têm que ser as últimas opções de escalação. Patric tem que ir rapidinho para o Sport, que está atrás dele. Di Santo e Otero precisam ser negociados com urgência. E Ricardo Oliveira estar no grupo e sendo escalado ainda hoje é um dos casos mais nebulosos da história do Atlético. A reformulação do time tem que ser completa e não tem sentido insistir com veteranos, que ganham muito e rendem muito pouco. E a torcida, que em sua maioria não entende de futebol, precisa ter paciência com Dudamel, com os jovens da base e com os jovens contratados, que ficam indefinidamente no banco, assistindo às ‘proezas’ de Víctor, Patric, Réver, Fábio Santos, Zé Wellinson, Otero, Di Santo. Já Ricardo Oliveira deveria estar, há muito tempo, pregando piedosamente para os fiéis de sua igreja. Ou se reformula pra valer ou continuaremos como coadjuvantes, por mais um ano! Saudações atleticanas!”