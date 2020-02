Senador contesta dados de artigo

Assessoria de imprensa

Belo Horizonte





“Ao contrário do que afirma o artigo do jornalista Fábio P. Doyle, publicado na última segunda-feira (17/2/2020), no Estado de Minas, o senador Antonio Anastasia não ‘viajou por conta do Senado, com

tudo pago e direito a acompanhante, para participar, como 'observador', das eleições parlamentares no Azerbaidjão’. A viagem do senador, que é vice-presidente do Senado brasileiro, membro titular da Comissão de Relações Exteriores e da União Interparlamentar, foi feita sem acompanhante, por convite e à custa do governo do Azerbaidjão, não onerando o orçamento da União como, de maneira equivocada, infelizmente, informou o artigo. Durante sua visita, o senador pode ver como há, ainda, potencialidades de parcerias econômicas e culturais a serem exploradas entre Brasil e Azerbaidjão, havendo especial interesse daquele país cáucaso nas áreas de agricultura e defesa. A presença brasileira naquela nação ainda é pequena e, em reunião com o vice-presidente da Assembleia Nacional do Azerbaidjão, deputado Valeh Aleskerov, e com o presidente do Grupo Parlamentar Azerbaidjão-Brasil, deputado Asiem Mollazade, o senador Anastasia observou como há interesse das lideranças daquele país em promover o incremento da relação entre as duas Nações o que, sem dúvida, é positivo para o Brasil.”