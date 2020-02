O descaso com as áreas atingidas

Eduardo de Souza Lui.

Belo Horizonte – MG

"Gostaria de denunciar o descaso da Prefeitura de Belo Horizonte com os reparos dos estragos causados pela chuva do dia 28 de janeiro. A Avenida Silva Lobo, na Região Oeste, está sem asfalto nas duas faixas, nos dois sentidos da avenida, impactando fortemente o trânsito e o comércio da região. Há um grande degrau na pista e buracos por toda parte ao longo da via. Os moradores de vários bairros estão sofrendo há 17 dias com a falta de reparo e pedem providências. Enquanto isso, o Bairro de Lourdes foi reparado em poucos dias."