Situação econômica dos Estados Unidos

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro





“O orçamento de um país representa o projeto principal de um governo, sua estratégia, sua ideologia. Trump divulgou o seu orçamento para 2021. Despesa e receita de US$ 4,8 trilhões. Vai cortar despesas de assistência aos estudantes, moradias populares, cupom de alimentação e seguro-saúde para os muitos pobres e cortes profundos de 26% na agência de proteção ambiental. Inclui gastos adicionais com Forças Armadas, a maior do mundo, força espacial e mais dinheiro para o arsenal nuclear na preparação dos militares para as guerras do futuro. O déficit anual chegou a US$ 1 trilhão em 2019 e sua dívida impagável atinge a espantosa cifra de, aproximadamente, US$ 20 trilhões. Para agravar o quadro econômico e social, retira da receita impostos sobre os mais ricos. Enfim, orçamento e país bomba. Questão de tempo.”