Leitor aponta falhas no presidencialismo

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





“Narrar, através da história, sobre os políticos brasileiros é ruborizar-se de vergonha. Nos governantes do país não se encontra quase nenhum idealista. Getúlio Vargas, sentindo o peso dos oposicionistas – traidores –, resolveu sair do caminho democrático e deu no que deu. Jânio Quadros, com seu discurso rígido, acabou defenestrado sem justificar seu comportamento. Mirando o túnel do tempo, o passado nos conta a triste perseguição a Rui Barbosa, evitando sua vitória ao Palácio do Catete – mostrou-se grande nacionalista de ideal ao crescimento do Brasil –, quando da inauguração da República. JK, com aprovação dos militares – alguns –, conseguiu confirmar seu mandato com a promessa de fazer o Brasil crescer 50 anos em cinco. Cumpriu a promessa. Com seu trinômio e construindo a capital federal, deu condições de vida melhores a milhões de ‘candangos’. Muitas pessoas tiveram crescimento econômico jamais sonhado. Agora, com a promessa de acabar com os maus brasileiros, o atual presidente está conseguindo, mas a duras penas. Portando, a história do Brasil parece filme de Alfred Hitchcock, pois é um terror!”