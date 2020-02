Moradores de rua são esquecidos

José Almir Rosa

Belo Horizonte





“A chuva tem deixado um triste rastro no caminho pelo qual as águas percorrem. Muita sujeira e desabrigados chocam os olhares da população, que cobra ações efetivas do poder público. Paralelo a tudo isso, e continuadamente, temos os moradores de rua, que, a exemplo dos demais afetados, vivem o mesmo drama. A diferença desses para aqueles é que os primeiros não estão recebendo a devida assistência e tampouco geram revolta nas demais pessoas porque essas já se ‘acostumaram’ com esse tipo de cena urbana. Para as pessoas sem teto, as chuvas só agravam a situação que já é de caos. O poder público, representado pelo prefeito e pelo governador, tem de olhar com mais afinco para esta realidade. Não dá para continuar com tanta indiferença.”