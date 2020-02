Pedágios vistos como assaltos

Agenor Basso

Porto Alegre – RS





“Quando se imagina que se chegou ao fundo do poço, que a ‘coisa’ chegou ao ponto máximo da ruindade, podemos estar enganados. O caso das concessões rodoviárias aqui no país é um exemplo dramático dessa realidade, e setores, principalmente públicos, batem palmas para a ‘grande’ solução para a infraestrutura. Porém, os empresários, a economia e todos nós, vítimas, reféns e escravos por décadas e décadas do poder de corporações e de agentes públicos com visão do interesse privado, só temos a lamentar, pois a solução inadequada está feita e outras tão ruins quanto as atuais estão prometidas. O senador ACM tinha razão: ‘Vivemos a república das empreiteiras’.”