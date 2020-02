Médico dá dicas para cuidados com os olhos

Hilton Medeiros

Brasília





"O carnaval é época de cair na folia, caprichar na maquiagem e na fantasia. Mas, para não encerrar a festa antes da hora, é preciso tomar alguns cuidados com os olhos. Neste período, crescem os casos de inflamação e a doença mais comum é a conjuntivite, pois as aglomerações, principalmente em ambientes fechados, favorecem a proliferação de vírus. Os sintomas da conjuntivite viral ou bacteriana são pálpebras inchadas, vermelhidão, sensação de areia nos olhos e secreção. Em ambos os casos, a pessoa precisará de tratamento especializado. A melhor forma de evitar as conjuntivites, durante o carnaval, é manter as mãos limpas, evitar coçar os olhos, optar por locais arejados e não compartilhar maquiagem e nem óculos. O excesso de maquiagem pode acarretar problemas. Sombras com glíter ou purpurina podem arranhar o cristalino ou, ainda, se acomodar nas pálpebras, causando irritação. O lápis de olho também pode obstruir os orifícios das glândulas de Meibômio, que são responsáveis pela secreção de material gorduroso presente na composição da lágrima. Com a obstrução das glândulas, aumentam os riscos de inflamação e infecção local, causando terçol ou blefarite. Recomenda-se utilizar maquiagem de boa qualidade e sua retirada com demaquilantes bifásicos, além de lavar bem o rosto. Respeitar o prazo de validade dos produtos é importante."