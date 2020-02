Leitor defende prefeito de BH

Ivan Silva

Belo Horizonte





“Alexandre Kalil tem o coração do tamanho do estado de Minas Gerais e não mede esforços para ajudar quem precisa, mas pessoas que têm interesse de ser prefeito da capital nas eleições deste ano estão aproveitando de tudo para acusar o prefeito, inclusive dessa chuva torrencial que nunca aconteceu na cidade, como se ele tivesse culpa. Esses adversários não aguentam um debate de 30 minutos na TV com Kalil. Além disso, ele bancou sua própria campanha, sem dinheiro de empresários. Não tem medo de falar a verdade.”