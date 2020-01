Atendimento hospitalar causa revolta em família

Joel Augusto Marcellos

Belo Horizonte





“Lamentavelmente, ontem, precisamos internar meu irmão no Hospital Felício Rocho. Diagnosticado o quadro, com a necessidade de internação, começou uma verdadeira epopeia para que ele fosse transferido para o quarto. Enfermeiros, técnicos de enfermagem e profissionais da limpeza naquele zum- zum-zum de que algo precisava ser feito. Sem entender o que se passava, alegaram que não havia profissionais para ‘cobrir’ a demanda e fomos obrigados a dormir nos ‘boxes’ da triagem. Sem querer entrar no mérito da questão, seria pertinente cobrar do hospital, através de seus responsáveis, um atendimento digno e humano a seus acamados, todos ali estão dispondo de recursos vultusos. E já agora pela manhã, nos corredores do hospital, novo zum-zum-zum se formou nas arestas dos corredores, onde ouvíamos: ‘De amanhã não passa!’. Já há presença de um sindicato com som na porta do hospital, distribuindo panfletos. Sabemos que o país acaba de passar pelo seu pior cenário dos últimos tempos, e tampouco seus colaboradores podem se sujeitar a remunerações que não estejam de acordo com a legislação.”