O grande legado deixado por JK

“Homem que industrializou o estado de São Paulo, Juscelino Kubitschek apresentou seu plano de metas em 1958, com energia representando 43% dos investimentos; transportes, 29%; indústria de base, 20%; educação, 4%; e alimentação, 3%. Entre suas metas, a de número 26 referia-se à exportação, e estabelecia a exportação de minério de ferro em 8 milhões de toneladas ao ano. Em suma, o governo investia todas as suas fichas em uma industrialização pesada a curto prazo. Os 50 anos em cinco e pela primeira vez punha em xeque a vocação agrícola do país. Todas as metas foram cumpridas.”