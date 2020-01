Problemas em todo o mundo

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





“‘Pau que dá em Chico, dá em Francisco’. Este adágio popular continua em voga. Fizeram o maior escarcéu sobre as queimadas na Amazônia, mas devido ao tesouro cobiçado – daí o interesse em torno daquela floresta. Desmatamentos, queimadas e outros fatos prejudicando aquela região soaram em ‘alto e bom som’ mundo afora. Todos com os olhos voltados para o Brasil, com críticas em cima de críticas. Agora, um silêncio abafa essas incursões inimigas. Os mesmos fatos, diga-se fatais, estão atingindo outros países. O Líbano, em outro exemplo, está passando por maus momentos, com grandes manifestações de rua, devido ao desemprego e à corrupção. Isso mesmo, corrupção. A Austrália está sendo ‘consumida’ pelo fogo, há muitos dias. Um avião, ajudando na luta para debelar o fogo, caiu matando três pessoas. Cuba luta, incansavelmente, contra a caça ilegal. Com esse ócio dos detratores, nossa nação marcha em direção ao sucesso econômico. Repetindo: ‘Pau que dá em Francisco, dá em Chico’.”