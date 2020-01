Leitor critica artistas feministas

Cristiano Barsante

Belo Horizonte





“José de Abreu criticou Regina Duarte por ter aceitado o convite para ser secretária nacional da Cultura do governo Bolsonaro. Sem entrar no mérito do governo (que não é o caso), cadê as feministas para defender a atriz, falando que ela tem o direito de fazer o que quer? E para chamar o ator de machista? Cadê as artistas mineiras, falando que a Regina Duarte pode defender o governo que quiser? Isso mostra que as feministas não defendem as mulheres, mas sua ideologia esquerdista, que, para elas, está acima de qualquer pessoa. Por isso, só se manifestam quando as vítimas seguem sua ideologia. No caso que falei, como o José de Abreu é o esquerdista, então ele pode criticar à vontade a Regina Duarte, e não fica como machista.”