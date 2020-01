O poder da milícia no Rio de Janeiro

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro





“O Rio de Janeiro chega a 2020 com a autoestima no seu nível histórico mais deplorável. Foi o Rio de Janeiro que encheu de votos o fascismo bolsonarista e é também onde floresce um laboratório de teste das milícias. Como o Rio é tambor, isso deve repercutir e se espalhar por todo o Brasil. Na Região Oeste do Rio, Santa Cruz, a milícia e a polícia vêm inovando em crime e gestão. Lá, os índices que avaliam crimes estão no controle desse grupo, e eles desaparecem das estatísticas da polícia e da segurança pública. Sem crime, por que combater? As tragédias começam assim, com desinformação e omissão. Nas eleições municipais de 2020, o teste final da barbárie. A milícia pode fazer barba, cabelo e bigode.”