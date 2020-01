Vergonha brasileira no fórum de Davos

José Pedro Naisser

Castro – PR





“Mais uma vez, o Brasil virou chacota no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, onde o ministro da Economia, Paulo Guedes, que deveria falar das reformas que o país está fazendo para atrair investimentos estrangeiros, enfiou os pés pela cabeça e resolveu achar que os inimigos do meio ambiente são os pobres e as etnias. Pena que pouco saiba de meio ambiente, porque são os indígenas, os quilombolas que preservam a natureza. E, nas periferias, são os pobres que cuidam da reciclagem, enquanto os ricos jogam todo o seu lixo sem separação nas cidades. Na Amazônia, derrubaram milhões de árvores em 2018, 2019 para o plantio de soja e pastagem para a pecuária, que hoje tem lá milhões de cabeças de bois para corte e serão exportados para a China. Será que eles pertencem aos pobres ou aos ricos e degradadores da floresta? Devia ficar quieto, senhor ministro, que confundiu conhaque de alcatrão com catraca de canhão.”