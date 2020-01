Salário de vereadores revolta leitor

Ivan Print

Itabira – MG





“Ninguém consegue acabar com as farras dos vereadores. Eles continuam aumentando seus próprios salários. Em cidades que têm renda e em outras que vivem do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Em São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), sabendo que serão reeleitos, os salários já foram reajustados para a próxima legislatura. Isso para fazer uma reunião mensal de 30 minutos, tomar café e comer pão de queijo às custas do contribuinte e não aprovar nada. Alguma coisa tem que ser feita. Isso não pode continuar. Os cargos de vereadores de cidades de 10 mil a 200 mil habitantes deveriam ser substituídos por presidentes de associações de bairros e eles deveriam receber um salário mínimo. Em tempo: a proposta de acabar com cidades de uma rua só tem que ir

pra frente.”