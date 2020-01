Paulo Guedes e suas declarações em Davos

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro





“Paulo Guedes, ministro da Economia, teve a coragem de dizer, no Fórum Econômico Mundial, que o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. Chocou a hipocrisia neoliberal, pois, na prática, é assim que pensa e age todo o estabelecimento da burguesia brasileira e mundial. As ‘reformas’ neoliberais condenam à pobreza. Isso é evidente na reforma trabalhista e na previdenciária, em que o inimigo é a pobreza porque representa a maioria. Tudo que envolve gastos com pobreza (a maioria) para os ricos é défict, custo, despesa. Quando estabelecem ‘tetos’ nos gastos, alegando déficit público, isso serve para tirar dos pobres a saúde e a educação. A reforma tributária prevista para 2020 não tributa o lucro, especulação financeira e herança, o tributo é decrescente nos salários, para atingir os mais pobres e, no consumo, todos, indiscriminadamente.”





ERRAMOS

Diferentemente do que foi publicado na edição do último dia 22, o megaprojeto de extração de minério de ferro na região de Grão Mogol, no Norte de Minas Gerais, pertence integralmente à companhia Sul Americana de Metais, subsidiária do conglomerado chinês Honbridge Holdings. Não há participação no negócio do grupo Votorantim.