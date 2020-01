Leitor defende que Rodriguinho permaneça

Flávio Orsini Costa Val

Belo Horizonte





“A nova diretoria cruzeirense está cometendo um grande erro em não fazer com Rodriguinho a mesma exceção que abriu para Fábio. Readequação de salários, sim, mas em valor acima do teto, pois se trata de jogador diferenciado. Se ele não tivesse sido operado ano passado e estivesse no time, certamente o mesmo não teria caído para a Série B. Além de não ter de gastar nada para comprá-lo, pois já pertence ao clube, se ele for liberado o time vai dar vexames seguidos. Não há história de um time de juniores fazer sucesso em campeonato profissional sem ser mesclado com jogadores experientes. Mesmo o histórico time de 1966 tinha William, Procópio, Piazza, Raul, Hilton, Neco e Evaldo, que já haviam passado por outros times profissionais.”