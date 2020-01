Leitor reclama do fornecimento de água

Henrique Minas

São João Del-Rei – MG



“No Rio de Janeiro, por alguns dias de água suja já deram notícia no Brasil inteiro, polícia, pesquisadores de universidades etc. Em São João del-Rei, Minas Gerais, o Damae, órgão municipal de fornecimento de água, há anos fornece água suja, sem tratamento, para a população. Isso quando tem água, pois é comum, em alguns locais, ficar dias sem água nenhuma. O atendimento pelo telefone só gera protocolo se expressamente solicitado, sendo comum a repetição de um número em um mesmo problema, para não gerar grande volume de queixas. Não há qualquer controle ou gestão, manutenção preventiva inexiste. As bombas e quadros elétricos são abandonados até quebrar completamente, e o conserto demora alguns dias. Enquanto isso, fica todo mundo sem água. Os vazamentos não são sanados, permanecendo por meses a fio. O esgoto é pluvial e, em bairros novos, como o Cidade Universitária, que tem Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), ele vai direto para as nascentes, pois a mesma nunca foi ligada. Outro dia, quando apareceram funcionários para fazer a limpeza do mato, os mesmos atearam fogo. O Ministério Público ignora também todas as denúncias, há anos. Entra prefeito e sai prefeito fica tudo a mesma coisa, só um cabide de empregos.”