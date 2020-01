Leitor defende a livre escolha

Mário A. Dente

São Paulo



"O governo tem a obrigação de respeitar a vontade dos cidadãos, dando-lhes o direito de escolher se contribuem para o INSS ou se escolhem se aposentar por uma instituição privada. As vantagens de sair do INSS são inúmeras: o rendimento mensal é várias vezes maior e o valor aplicado pode ser retirado pelo pagante a qualquer momento. Nas seções de opinião publicadas pelos jornais, o que vejo é uma sequência de críticas a todos governos: federal, estaduais e municipais, com destaque para o Supremo Tribunal Federal (STF). Até quando isso durará?"