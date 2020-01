Caos no pré-carnaval do Rio de Janeiro

Antonio Negrao de Sa

Rio de Janeiro





“Não satisfeito em destruir todas as comunidades mais pobres da Cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella, no seu último ano de mandato na Cidade do Rio de Janeiro, inventa um evento de abertura do carnaval, em 12 de janeiro, no já sacrificado Bairro de Copacabana, colocando 1 milhão de pessoas nas ruas, provocando um engarrafamento monstruoso em toda a Zona Sul, dia e noite. Tudo agravado com mais de 200 mil moradores da área reféns e isolados em seus apartamentos, impedidos no seu direito de ir e vir, e o pior: de carnaval mesmo nada aconteceu, apenas venda de alimentos e bebidas. Crivella, durante seu mandato, já havia privatizado a orla de lazer da Zona Sul aos domingos, cedendo para empresas esportivas e outras usarem os espaços sob a falácia de estimular o esporte, com corridas e maratonas. Espertalhões faturando e fazendo promoção de suas empresas em áreas públicas da orla da capital fluminense.”